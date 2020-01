Gwyneth Paltrow hat graue Haare und das ist gut so

In einer Zeit, in der ein 55-jähriges Sexsymbol wie Keanu Reeves für seine Freundin getadelt wird, weil sie keine hochglanzpolierte Sex-Waffe ist, ist das vielleicht ein erster kleiner Schritt gegen das Phänomen der Altersdiskriminierung in der Pop-Kultur. Alexandra Grant nämlich, Keanus acht Jahre jüngere Partnerin, ist wie Gwyneth 47 Jahre alt. Und sieht schlicht und einfach danach aus. Die Künstlerin ist nicht dick, nicht schlaff, einfach nicht komplett straff. Die Haare sind schneeweiss. Na und? Selbst, wenn es bei Gwyneth «nur» der Ansatz ist: Sie übernimmt mit dem Grauschleier Verantwortung. Für alle Frauen, die sich in ihrem Körper wohl (oder sogar besser) fühlen, obwohl sie keine Zwanzig mehr sind. Älter werden heisst bekanntlich reicher werden. An Erfahrungen, an Weisheit, an Magie auf dem Kopf. Der Weg ist schliesslich das Ziel und so weiter.