Nicht ganz natürlich

Halle Berry zeigt sich obenrum ergraut an ihrem 56.

Halle Berry feierte diese Woche ihren 56. Geburtstag. In einem Instagram-Post zeigt sie sich nun künstlich ergraut und macht natürlich Ergrauten damit Mut. Keine Angst vor weissem Haar. Es kann so gut aussehen. Das prominente Beispiel lässt uns ausserdem fragen: Wo kommen die pigmentlosen Strähnen eigentlich auf natürlichem Wege her, was ist der Auslöser? Wir haben Antworten.