Sonnenbrillen zählen neben Schuhen und Taschen zu unseren liebsten Mode-Accessoires, schützen unsere Augen vor schädlichen UV-Strahlen und können als echte Fashion-Hingucker eingesetzt werden. Letzteres wird besonders diese Saison gross geschrieben. Denn diesen Frühling und Sommer wird es in Sachen Sonnenbrillen auffällig, knallig und extrem cool. Das Beste? Je nach dem müsst ihr nicht mal in neue Modelle investieren. Denn was in den 60er, 70er sowie 90er angesagt war, feiert jetzt ein echtes Comeback. Wir verraten euch, mit welchen Trendmodellen ihr auch im 2021 den Durchblick behält.