Wir haben da 'nen neuen Schmucktrend an der Hand

Ständig sollen wir Sicherheitsabstand einhalten, uns in vornehmer Zurückhaltung üben. Macht Sinn. Aber so langsam wird es Zeit, zu rebellieren. Wir wollen Nähe, Gruppen, Gedränge. Und zwar genau da, wo sonst immer besonders grosse Vorsicht geboten ist: an unseren Händen.

Bevor uns jetzt jemand komplett falsch versteht – wir sprechen von Schmuck. Ringen, um genau zu sein. Die können nämlich gerade gar nicht gross und bunt genug sein. Als hätten wir sie zuhauf aus einem Kaugummiautomaten gezogen und würden nun auf einen Preis für das pompöseste Arrangement eifern. Mehr ist mehr, das finden auch Dua Lipa, 25, und die Models Bella Hadid, 24, und Maya Stepper, 29.