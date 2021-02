Diese Styling-Tricks sorgen für instant gute Laune

4. Schmuck

Und wenn gar nichts anders hilft, hören wir einfach auf Marilyn Monroe. Was sagte die nochmals? «Diamonds are a Girl’s Best Friend». Ganz recht. Selbst, wenn sich keine dicken Klunker in eurem Schmuckkästchen befinden, pimpt ihr euren Look ebenso schön mit hübschen Statementketten und grossen Ohrringen – denn die sind diesen Winter DAS Trendaccessoire schlechthin!