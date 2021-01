Diese XXL-Ohrringe schmücken uns im Winter

Übergrosse Creolen und Goldohrringe erinnern euch voll an Missy Elliott oder Fergie von den Black Eyed Peas? Verständlich. Denn dicke Klunker waren in den 2000ern ein riesiger Trend – einer, der jetzt ein mächtiges Comeback feiert. Diesen Winter klemmen und hängen wir uns nämlich alles an die Ohren, was gross, goldig und auffällig ist. Beispielsweise XXL-Creolen à la Jacquemus oder abstrakte Formen à la Jil Sander. Auch Givenchy tat es der deutschen Designerin gleich und kreierte Schmuckstücke, die an Objekte aus einem surrealistischen Gemälde erinnern.