Da kam so einiges ans Licht, als Ex-Royals Harry und Meghan mit Talkshow-Queen Oprah Winfrey vor saftig grüner Kulisse über die Beweggründe ihres Exits plauderten. Von Rassismus, Tränen und alarmierend angeschlagener psychischer Gesundheit war die Rede. Unter anderem. Vorwürfe, die man im Buckingham Palace nur ungern auf sich sitzen lassen möchte. So meldete sich inzwischen bereits die Queen zu Wort, Prinz William stand ebenfalls für seine Familie ein. Die neueste Stellungnahme stammt von Herzogin Kate. Jedenfalls könnte man das meinen. An ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Oprah-Interview trägt die 39-Jährige zwar nicht ihr Herz auf der Zunge, aber die Farbe Pink am Körper. Und die hat, wie sollte es anders sein, eine ganz bestimmte Symbolik.