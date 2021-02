Diese 4 Taschen tragen wir im Frühjahr 2021

Stroh- und Basttaschen

Gerade in den warmen Monaten sind sie immer wieder Trend. Stroh- und Basttaschen erinnern uns an romantische Picknicks auf einer Wiese oder an warme Sommertage am Strand. Kein Wunder also, dass auch dieses Jahr Taschen aus Naturmaterialien wie Korb, Stroh und Bast zu den wichtigsten It-Bags der Saison zählen. Wer jetzt einfach an Strandtaschen denkt, liegt aber falsch. Denn Labels wie Fendi oder Etro beweisen, wie vielfältig das Trendmaterial eingesetzt werden kann.