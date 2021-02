Britney Spears' legendärste Looks

«...es war einmal die Hüftjeans.» So könnte das Märchen beginnen, das wir unseren Kindern einst erzählen werden. Gerade steuert die Legende der Ausnahmekünstlerin Britney Spears (doch, das darf man ruhig so sagen) auf ihren tragischen Tiefpunkt zu. Erneut wurde gerichtlich entschieden, dass Britneys Vater Jamie Spears weiterhin die Vormundschaft und somit die Kontrolle über ihr Leben behalten wird. Fans auf der ganzen Welt posten heute ein Bild mit dem Hashtag #FreeBritney.

Und weil ein einziges Bild Britneys Karriere nicht gerecht wird, blättern wir nostalgisch durch Looks, die die gesamten 2000er prägten. Looks von Performances, bei denen uns der Mund offen stand. Bei deren Anblick unsere ungelenken Beine vor Begeisterung zuckten. Britneys ständiger Begleiter dabei: der perfekte Bauch. Trainierte Beine. Und Kleidung, die genau das zelebrierte. Auch das brach ihr das damals so junge Genick. Der Druck, sexy und perfekt sein zu müssen. Britney wurde mit den bösen Mächten Ruhm, Drogen, Übersexualisierung und schlechten Extensions konfrontiert. Doch ein Märchen wäre kein Märchen ohne Happy End. Hoffentlich. Wir wünschen es ihr so sehr. Oops! … please do it again, befreie dich und trage, was immer du willst. Wir werden es lieben. Immer ♥