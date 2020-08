Zwei Frauen, eine Misson – und eine Hose: Meghan Markle stimmt die Briten mal wieder nicht amused, denn so ein Royal hat sich nicht in die Politik einzumischen. Schon gleich gar nicht in die amerikanische. Nun ist die 39-Jährige längst aus dem Palast geflohen und flüstert in den USA immer mal wieder diskret Wahlaufrufe in den Wind. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hört man bereits vom politischen Engagement der Herzogin im Rahmen der Präsidentschaftswahlen im November. Und jetzt hat sich Meghan in einem idyllischen Garten mit der Frauenrechtlerin Gloria Steinem zu einem Interview zusammengesetzt. Sie plaudern über – natürlich– die US-Wahl, ihren Prinzen («Harry ist Feminist – und trotzdem männlich») und über das Glück, wieder zu Hause zu sein. Meghan sitzt dabei entspannt im Stuhl, mit Strohhut, weissem T-Shirt und gestreifter Palazzo-Hose. Und Letztere hat es in sich.