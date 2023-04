Schlafen, speisen und schwimmen in Apulien

Ja, in der Masseria Torre Maizza kann es einem nur gut gehen. So steht in so mancher Suite ein Zitronenbaum im Bad und schlägt man morgens die hölzernen Türen auf, glitzert dahinter ein eigener, steinerner Pool oder es blüht ein pittoresker Garten. Im Spa wird einem der letzte Rest Stress wegmassiert und im Restaurant Carosello mit Obstgarten-Terrasse serviert man, was die Süditaliener hier eben so essen – nur neu interpretiert. Vorsicht ist nur bei Bar-Pianist Carmelo geboten: der wird euch vielleicht zu einem duetto in der Bar überreden wollen. Zum Glück ist die Karte an Drinks mindestens so lang wie erlesen.

roccofortehotels.com