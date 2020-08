«Ich bin so froh, zuhause zu sein»

In ihrem Gespräch, in das «Makers» bereits reinhören konnte, gehen Meghan und Steinem auch darauf ein, dass mit Kamala Harris, 55, bald eine schwarze Frau Vizepräsidentin der USA werden könnte – was so noch nie da gewesen ist. Die Juristin wurde von Präsidentschaftskandidat Joe Biden, 77, offiziell zum Running Mate ernannt. Sehr zur Freude von Meghan: «Ich bin so froh, dass mit ihr eine schwarze Frau repräsentiert wird. Als Gemischtrassige, wie ich sie bin, musst du jemanden sehen können, der zu einem gewissen Grad wie du aussieht. Sei es eine Puppe oder eine Person im Amt.» Sie habe das Gefühl, dass wir in Sachen Gleichstellung «nun auf andere Weise den Durchbruch schaffen», und spricht sich dafür aus, wählen zu gehen.