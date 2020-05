Mit dem ersten Geburtstag ihres Kindes endet ein turbulentes Jahr für Meghan und Harry. Diese Gelegenheit nutzen die Ex-Royals für ein Lebenszeichen: Die Fans überraschen sie mit einem Video von ihrem kleinen Archie! Von der Royal Family werden sie darüber hinaus in den sozialen Medien mit Glückwünschen überhäuft. Ansonsten ist es seit dem Ablegen der royalen Pflichten still geworden um die Kleinfamilie. Es bleibt abzuwarten, ob sich daran so schnell etwas ändern wird. In einem Jahr kann schliesslich viel passieren – das wissen Harry und Meghan höchstpersönlich am besten.