Das ist sehr unwahrscheinlich. Meghan hat kurz vor ihrer Hochzeit mit Harry bekannt gegeben, dass sie ihre Erfüllung in der karitativen Arbeit gefunden habe. Besonders liegen ihr die Frauenrechte am Herzen. Auch arbeitete die Herzogin seit ihrer Vermählung immer wieder als Autorin, so gestaltete sie eine Sonderausgabe der britischen «Vogue» mit. Es kann also sein, dass Meghan den Beruf als Verlegerin oder Journalistin für sich entdeckt.