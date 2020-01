Besonders Meghan scheint ihren Glow nach der stressigen Geburt und den vielen Schlagzeilen um ihre Person wiedergefunden zu haben. So plauderte die 38-Jährige auch darüber, wie sehr sie die Auszeit mit Mann und Sohn Archie, 8 Monate, genoss: «Meine Güte, es war einfach eine so unglaubliche Zeit, die wir dort und auch mit unserem Sohn verbringen konnten. Wir haben so viel Wärme von den Menschen dort erfahren und es war toll, einfach spazieren zu gehen und die Schönheit der Landschaft in sich aufzunehmen. Archie zu beobachten, wenn er ‹Aah› macht, weil er etwas Beeindruckendes sieht, das hat uns viel bedeutet.»