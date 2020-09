Doctor Bags sind das Must-Have für den Herbst

Darüber müssen wir uns bei der neuen It-Bag der Herbstsaison definitiv keine Gedanken machen. Denn kastige Doktortaschen, die uns mit ihrem Solo-Henkel an alte Arztkoffer erinnern, verdrängen nun die Pillow und Croissant Bags vom Accessoire-Thron. Warum? Ganz einfach: Sie sind geräumig, massiv, edel und vor allem eins: praktisch. Passen in jede Lebenslage und bieten Platz für alles, was wir den ganzen Tag brauchen. Ob fürs Büro oder in der Freizeit, mit den Doctor Bags sind wir für alles gerüstet.