Das beste Accessoire für wirklich jedes Outfit

Wenn man wollte, könnte man Meghan Markle vieles nachsagen. Schwierig soll sie sein, Palastpersonal in die Flucht geschlagen haben, sogar für den Bruch mit der Royal Family möchten viele allein ihr die Schuld in die Schuhe schieben. Ob von all diesen Gerüchten auch nur ein einziges der Wahrheit entspricht? Wer weiss. Wir bezweifeln es. Was man nämlich mit Sicherheit über die 39-Jährige weiss, passt da so gar nicht ins Schema. Sie setzt sich für Frauenrechte ein, agiert in der UN, kämpft dafür, Bildung für alle zugänglich zu machen, verteilte während des Lockdowns Essen an Bedürftige und unterstützt die Tierschutzorganisation Mayhew. Schwierig? Klingt das eher nicht.