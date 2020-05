«Ohne Corona wäre es sicher nicht so schnell gegangen», sagt Roman, der Geschäftsführer bei der Schwulenorganisation Pink Cross ist. «Wir haben in dieser Zeit gemerkt, wie schön das Zusammenleben ist – auch unter speziellen Bedingungen.» Von der Fernbeziehung direkt in die Isolation quasi: «Das war auf jeden Fall ein Beziehungstest», sagt Stijn, der aus dem Home Office ein LGBTIQ-Magazin leitet. Nur eine Sache bereitet ihm beim Gedanken an den Umzug Bauchweh: «Als schwuler Mann habe ich in Belgien deutlich mehr Rechte als in der Schweiz, wo Ehe und Adoption noch immer nicht allen zugänglich sind.»