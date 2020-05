Endlich wieder fashionable

10 Looks, auf die wir uns nach dem Lockdown freuen

Am 11. Mai öffnen die Restaurants wieder und wir rauschen mit Karacho aus der Klamotten-Quarantäne. Das Sozialleben winkt verführerisch mit ernstzunehmenden Anlässen, für die wir uns voll Freude aus der Jogginghose schälen. Salonfähige Looks – wisst ihr noch, was das ist? Wir haben in der Redaktion nachgefragt.