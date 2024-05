5 Tipps für mehr Platz im Mini-Schrank

Priorisieren Alright, tut uns leid, gleich so hart zu beginnen, aber: Wer Platz will, der muss erst einmal sehen, was da ist. Und dazu muss ALLES aus dem Schrank raus, keine Ausnahmen. Dabei könnt ihr nicht nur wunderbar aussortieren, sondern auch alle Wintersachen in einer grossen Kiste verstauen, die bis in den späten Herbst ein Dasein im Keller oder auf dem Estrich fristet. Ist es einmal kalt, tauschen wir Mäntel und Pullis in der Box gegen Kleider und Tops und sehen so nur das, was wir auch brauchen.

Ausnutzen Immer noch jede Menge los im Schrank? Wir empfehlen schmale, beschichtete Kleiderbügel, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Ausserdem gilt: Doppelnutzung macht Sinn. Wer Leder- und Jeansjacken über Shirts hängt, spart ordentlich Bügel ein. Richtige Füchse planen gleich ganze Outfits inklusive Hose an einem einzelnen Kleiderbügel. Das minimiert nicht nur den benötigten Platz, sondern maximiert gleichzeitig die Zeit am Morgen fürs Frühstück (oder den Snooze-Button).

Tricksen Duschvorhangringe sind bei Platznot im Schrank eure besten Freunde. An einem (stabilen) Kleiderbügel oder einer Kleiderstange aufgehängt, lassen sich daran Trägertops, Hosen mit Gürtelschlaufen, Caps oder Tücher befestigen – und zwar gleich massenhaft. Zerschnittene Schuhkartons machen sich super als Trennwände in Schubladen, und Haken an den Innenseiten der Schränke halten Hüte, Accessoires oder besondere Stücke im Schrank.

Verstauen Gürtel, Schals und Tücher rauben euch Platz in den Schubladen? Raus damit! Entweder, ihr verstaut sie gesammelt in grösseren Handtaschen oder platziert sie in einem Korb ausserhalb des Schrankes. Den neu gewonnenen Stauraum könnt ihr im Anschluss sogar für T-Shirts nutzen. Wie? Weiterlesen.