Allen voran auf dem Kopf von Model Kaia Gerber, die schliesslich so ziemlich wichtige Show lief, die die Fashion Weeks zu bieten hatten. Ihr Bob wurde rechts und links gescheitelt, was das Zeug hielt. Meist sleek, bei Valentino durfte das Haar in die Stirn fallen, bei Versace kam ein Pony zum Vorschein. Generell gilt: Ob glatt und offen oder im Low Bun – das Styling spielt kaum eine Rolle. Hauptsache, der Scheitel sitzt nah am Ohr.

Inspo für die neue Saison gefällig?