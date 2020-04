Dürfen wir während der Quarantäne Schluss machen?

Die Probleme sind nicht neu, sondern nur neu im Fokus

Der Typ oder das Mädel, mit dem ihr eure Wohnung teilt, kommt euch plötzlich unerträglich und wie ein Klotz am eh schon krisen-schweren Bein vor? Dipl.-Psych. Nicole Engel hat News für euch: «All das, was an Themen zwischen Paaren jetzt zum Vorschein kommt, war auch schon vorher da. Vielleicht haben wir einfach funktioniert und aus Gewohnheit so weitergemacht wie immer, obwohl wir nicht glücklich waren. Jetzt in der Krise sollten wir deshalb nicht alles hinschmeissen, sondern akzeptieren, dass es unangenehme zwischenmenschliche Themen gibt, die genau jetzt angegangen und nicht verdrängt werden sollten.»