Was können Mental-Health-Apps?

Ganz wichtig: Überhöhte Erwartungen sind hier fehl am Platz.

Eine Mental-Health-App wird keine Therapie ersetzen, wer unter Depressionen leidet, braucht professionelle, persönliche Hilfe. Aber auch für Therapeuten könnten die neuartigen Stimmungstagebücher eine interessante Möglichkeit sein, ihre Klienten noch besser kennenzulernen. Per Knopfdruck lassen sich damit nämlich zu jeder Tages- und Nachtzeit Emotionen festhalten, werden von den schlauen IT-Konstrukten in Wörter oder Musik übersetzt. Das digitale Logbuch kann so helfen, die Fäden des komplexen Kopfknäuels zu entwirren. Erstens, weil wir damit die Übersicht über Höhen und Tiefen behalten, vielleicht sogar Zusammenhänge erkennen können: Haben unsere Down-Days einen gemeinsamen Nenner? Wann fühlen wir uns jeweils am zufriedensten? Zweitens, weil die Hemmschwelle zum virtuellen Teilen niedrig ist. Wer seine Sorgen (noch) nicht einer realen Person mitteilen mag, fühlt sich eventuell bereit, bedrückende Emotionen einer App anzuvertrauen. Eben genauso, wie wir das früher mit dem Tagebuch gemacht haben.