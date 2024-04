Menschen, die psychisch angeschlagen sind oder etwas Verstörendes erlebt haben, können nämlich von bestimmten Szenen, Berichten oder Bildern getriggert werden. Das heisst, sie werden so an das erlebte Trauma erinnert oder in die schreckliche Situation zurückversetzt, was zu einer Angst- oder Panikreaktion führen kann. Eine Triggerwarnung dient also als Schutz vor unangenehmen Gefühlen, Gedanken oder Verhaltensweisen.