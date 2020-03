Sie haben uns im letzten Interview erklärt, dass Einsamkeit für unsere Gesundheit schädlicher ist als beispielsweise Rauchen, ungesunde Ernährung oder mangelnde Bewegung. Mit dem Rauchen kann man aufhören, die Ernährung umstellen, Bewegung jederzeit in den Alltag einbauen. Was tut man am besten gegen die (erzwungene) Einsamkeit?

Kontakt suchen. Es klingt sehr banal und ist je nach Fall wohl auch nicht so einfach – aber mit Sport anzufangen, die Ernährung umzustellen oder mit dem Rauchen aufzuhören sind ja auch nicht gerade einfache Projekte, die unter Umständen professionelle Unterstützung brauchen.

Auch in der jetzigen Situation ist es nach wie vor möglich, Kontakt zu Freunden und Familie aufzunehmen. Sei es per Telefon, Video, oder in Internetforen. Ein gewisses Mass an Einsamkeit ist aber völlig in Ordnung. Manchmal hilft das Wissen, dass die aktuelle Einsamkeit vergänglich ist, weil die erzwungene Isolation ja nicht ewig anhalten wird, das Gefühl zu akzeptieren.