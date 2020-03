Mehr Fälle von häuslicher Gewalt sind zu erwarten

Denn die häusliche Gewalt in der Schweiz steigt an. 2018 verzeichnete das Land 18.522 angezeigte Fälle – zwei Fälle jede Stunde. 2014 waren es noch 15.650. Die Dunkelziffer in beiden Jahren dürfte weit höher liegen, denn viele Opfer tun sich schwer damit, zur Polizei zu gehen. Jetzt, wo der neue Coronavirus viele Paare dazu zwingt, den ganzen Tag gemeinsam in der Wohnung zu verbringen, steigt das Konfliktpotenzial noch weiter an. Gegenüber dem SRF erklärte Silvia Vetsch, Leiterin des Frauenhauses St. Gallen: «Wenn [Paare] so eng aufeinander sind, ist das Konfliktpotenzial um einiges höher, als es ohnehin bereits ist. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Wochen vermehrt zu häuslicher Gewalt kommen wird, weil die Menschen sich nicht auswärts betätigen können – beispielsweise beim Sport oder im Kino.» Ein Risiko besteht dabei vor allem, wenn es bereits vorher zu häuslicher Gewalt gekommen ist oder ein hohes Aggressionspotenzial in der Beziehung vorherrscht. Statistiken haben gezeigt, dass auch Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen oder Stress zu Risikofaktoren werden können. Missbrauch hat immer etwas mit Macht und Kontrolle zu tun. Gerade jetzt kommt schnell das Gefühl auf, beides im Bezug auf sein eigenes Leben verloren zu haben. Der Ausgleich anderswo kann übel enden.