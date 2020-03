Bisher hat am Zürcher Limmatquai die Sonne geschienen: Auf gelbem Retro-Samt unter rosa Neonröhren flogen Pizzastücke mit allem Möglichen durch die Reihen. Wer eins wollte, brüllte «Hier». Jetzt reckt niemand mehr die Hand in die Luft, auch die ältere Schwester in tiefdunklem Türkis an der Langstrasse ist menschenleer: Mit dem Beschluss des Bundesrats zur Bekämpfung des Coronavirus schliessen Restaurants ihre so geselligen Tore – vorerst bis 19. April. Unter anderem traf es die «SO Pizza»-Filialen von Yven Vogel. Und jetzt? Pizza ist schliesslich Grundnahrungsmittel und damit fast so wichtig wie WC-Papier. Im Ernst: Wie zur Hölle kann man das Drama um das Sterben der Gastro-Szene stemmen?