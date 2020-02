Lucy Boyntons Wimpern sind #BeautyGoals

Wie bastelt man sich die Twiggy-Lucy-Fliegenbeine?

Wer von Natur aus lange Wimpern hat, ist im Vorteil. Klar. Egal ob kurz oder ausufernd – die Wimpern wollen erst mal mit einer Zange in Form gebogen werden. Nur so kommt genügend Schwung in die Sache. Was dann folgt, sind mindestens fünf Schichten Mascara. Mindestens! Da soll schliesslich richtig viel Produkt hängenbleiben! Um die Fliegenbeine im letzten Schritt perfekt zu trennen, empfiehlt sich ein Wimpernkamm aus Metall.