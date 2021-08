Das ist keine mathematische Formel, sondern der Name des einjährigen Sohnes von Sängerin Grimes, 33, und Tesla-Chef Elon Musk, 50. Die Eltern haben den Namen als Anspielung auf den Archangel-12 ausgewählt. «Das coolste Flugzeug aller Zeiten», so Musk. Obwohl die Eltern mehrfach versucht haben, zu erklären, wie der Name ausgesprochen wird, kann sich das niemand merken. Klar ist, dass der Kleine im Alltag selten seinen vollen Namen hört, sondern einfach nur «X» gerufen wird.