Auf den Namen für ihr Baby stiessen sie schliesslich in einer japanischen Legende um eine weibliche Samurai namens Takeko Nakano. Ihnen gefiel das starke Vorbild für ihre Tochter. «Und ich dachte, was für ein cooles, witziges Gesprächsthema für sie, wenn sie älter wird», sagt Walderrama. Zudem wird es die Eltern immer an ihre bedeutungsvolle Reise erinnern.