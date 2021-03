Während der Schwangerschaft erklärte Emily Ratajkowski auch, dass ihr die Erziehung eines Jungen mehr Sorgen mache, als die eines Mädchens. Sie habe viele traumatische Erlebnisse mit weissen Männern gehabt, so Ratajkowski. Sie habe erlebt, dass Männer wie selbstverständlich ihre Machtposition ausnutzen und Ansprüche an den Körper einer Frau stellen. «Die Vorstellung, dass ich aus Versehen die Sorglosigkeit und den Mangel an Bewusstsein kultivieren könnte, die für Männer so bequem sind, macht mir schreckliche Angst.»