So grotesk waren die Looks der Met-Gala 2021

Wenn man eins auf dem Roten Teppich nicht ist, dann anonym. Da möchte man gesehen werden. Wer hier steht, lechzt nach Aufmerksamkeit. Der zehrt vom Applaus, dem Blitzlicht und den Likes. In Amerika ist man da ganz richtig, im Land der Träume, im Land der tausend Möglichkeiten. Im Land des Hollywood-Signs. Im Land der Reality-Stars, wo man berühmt wird, indem man einfach nur ist. In dem Kim Kardashian und ihre Familie zu den reichsten Menschen der Welt wurden. Nun rief US-Vogue-Chefin Anna Wintour im Metropolitan Museum wieder zur Met Gala. Das Motto «In America: A Lexicon of Fashion», so auch der Name der Ausstellung, galt es zu interpretieren. Und Kim Kardashian kam als Schatten ihrer selbst. In Balenciaga. Ganz in Schwarz. Bis auf ihre berühmte Bomben-Silhouette war nichts zu sehen. Ist das überhaupt Kim Kardashian, die sich der Welt da (nicht) zeigte?