Und so scheint es, als drehe sich das Hamsterrad der Modeindustrie bei einigen Brands weiter. Alle paar Monate eine neue Kollektion, alle paar Wochen eine Kollaboration, eine Kapselkollektion, ein Produktlaunch ... Die Daten für die Modewochen vom kommenden September stehen, erste Save-the-Dates für Runway-Shows wurden verschickt. Es scheint, als würden die Events zumindest in Europa in der gewohnten Form und Länge stattfinden – mit einem Grossteil des internationalen Modevolks vor Ort. Am Ende, so sagt Beccari komplett richtig, müsse jeder Designer selber entscheiden, was für sein Haus das Richtige sei. Doch erste Steine sind ins Rollen gekommen. Bleibt abzuwarten, wer sie wie weit – und vor allem wohin rollen wird.