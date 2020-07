WTF ist ein blended Orgasm (und brauchen wir ihn)?

Von aussen nach innen

Erlaubt ist wie immer alles, was euch heiss macht. Ein Tipp: Wenn es zur Sache geht, widmet euch erstmal der (äusseren) Klitoris. Die ist – wie das Internet es so schön ausdrückt – der MVP (Most Valuable Player) der erogenen Zonen. 70 Prozent aller Frauen kommen ohne klitorale Stimulation nämlich nirgendwohin. Zum blended Orgasm schon gar nicht. Geniessen wir es hier aber richtig, wird auch der Rest des Organs empfindsamer. Ja, auch der Teil, der innen liegt, und sich vaginal erreichen lässt. Ihr könnt mit den Fingern leichten Druck in Richtung Bauchdecke ausüben – oder einfach einen G-Punkt-Vibrator zur Hand nehmen. Ob es den mysteriösen Punkt nun gibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Sicher ist aber, dass sich die Klitoris hinter der Wand, an der er angeblich liegt, in ihre Schenkel spaltet. Und an dieser Stelle kann Stimulation ziemlich guttun.