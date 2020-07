Warum werden Nippel eigentlich steif?

Mäuse liefern den Beweis

Bis 2016 haben die Forscher weltweit noch mehr oder weniger im Dunkeln getappt – dann gelang ihnen dank einiger Mäuse der Durchbruch. Sie untersuchten die Funktion des sympathischen Nervensystems an verschiedenen Zellen im Körper der Tiere. Das besagte System klingt schon total nett. Und irgendwie ist es das auch. Es reagiert auf physische wie emotionale Reize und passt unsere Körperfunktionen an sie an. So sorgt es unter anderem dafür, dass unser Herzschlag hochfährt, wenn wir gestresst sind, um uns einen Energieboost zu verschaffen. Ein anderes Beispiel: Ist uns kalt, bekommen wir Gänsehaut, um nicht so viel Wärme zu verlieren.