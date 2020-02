Das hat es wirklich mit dem Grundumsatz auf sich

Das passiert, wenn wir zu wenig essen

Natürlich fallen wir nicht gleich tot um, wenn wir mal einen Tag weniger essen oder fasten – auf Dauer ist diese Unterversorgung aber extrem ungesund. Bekommt der Körper nur noch einen Bruchteil von seinem Grundumsatz, fährt er seine Funktionen herunter, um uns trotzdem am Leben zu erhalten. Wir können uns nicht mehr konzentrieren, frieren, sind müde und allgemein weniger leistungsfähig. Und: Auch unser Stoffwechsel läuft nur noch auf Sparflamme. Alles, was an Nahrung reinkommt, wird direkt in Fettdepots eingelagert, um mit der aktuellen «Hungersnot» klar zu kommen. Um das bisschen Fett nicht hergeben zu müssen, verliert unser Körper stattdessen Wasser und Muskelmasse. Ist die Diät einmal vorbei, kommt unser Stoffwechsel nicht so schnell hinterher und wir nehmen schon bei geringen Kalorienmengen zu. Wir manipulieren unseren Grundumsatz quasi künstlich herunter – und machen im besten Fall mit dem Jo-Jo-Effekt Bekanntschaft. Im schlechtesten mit einem Teufelskreis aus Diäten und Essstörungen.