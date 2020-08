Ist Online-Aktivismus das Resultat von Faulheit?

Aber muss Aktivismus immer mit der physischen Teilnahme an Demonstrationen auf offener Strasse verbunden sein? Reicht es nicht, dass man in einer Welt, in der sogar Shitstorms einen Einfluss auf das Real Life haben, seine Meinung mit einem Instagram-Post preisgibt und sich so für Betroffene einsetzt? Wer definiert denn, was als «richtiger» Aktivismus gilt und was nicht? Ein Demonstrationszug kann nun einmal nicht nur aus Anführern bestehen. Es braucht auch diejenigen, die selbst in der hintersten Reihe lautstark ihre Stimme erheben und die Message verbreiten. Das Ziel ist nämlich für alle das gleiche: ein Bewusstsein schaffen.