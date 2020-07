Die grosse Masse entscheidet

So mächtig ist sie inzwischen, die Cancel Culture. Der Allgemeinheit passt etwas nicht, also muss es weg. Ironischerweise herrscht diese Gewalt in den sozialen Medien, in denen 24/7 Akzeptanz und Toleranz gepredigt werden. Der Kampf für Gleichberechtigung, mehr Selbstliebe und gegen Rassismus – alles Dinge, die Instagram-, Twitter- und TikTok-User lieben und leben. Dennoch sind sachliche Diskussionen und offene Debatten in den sozialen Medien eine Seltenheit. Denn die Meinung, die nicht der Mehrheit entspricht, wird in hohem Bogen über Bord geworfen.