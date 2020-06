Was wir in der Schweiz gegen Rassismus tun können

An Protesten teilnehmen

Um gegen Rassismus zu demonstrieren, muss man nicht in die USA reisen. Auch in Europa und konkret der Schweiz gibt es immer wieder Protestaktionen. So gerade gesehen am Pfingstsonntag in Zürich. Trotz Corona liefen knapp 1000 Menschen für die «Black Lives Matter»-Bewegung durch die Stadt.

Informiert euch zu anstehenden Demos im Netz und motiviert so viele Mitmenschen wie ihr könnt.