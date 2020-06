Mit zunehmendem Alter häufen sich die Situationen, in denen Kiko mit Rassismus konfrontiert wird. Als einschneidendes Erlebnis bezeichnet er den Besuch der Polizei in der ersten Primarschule. «Der Polizist hat mich direkt geschnappt und mich gefragt, weshalb ich die Blumentöpfe vor der Schule kaputtgemacht hätte», erinnert er sich. «Ich hatte keine Ahnung, um was es geht. Ich war erst einige Wochen in der Schweiz, konnte nicht mal richtig Deutsch.» Zur traurigen Bilanz gesellen sich viele weitere Beispiele. Sein Bruder etwa, der als 14-Jähriger verprügelt wurde. Oder der Zugwaggon, in dem Kiko mit seinen zwei Geschwistern und der Mutter sass, der von Rassisten mit Pfefferspray eingedeckt wurde.