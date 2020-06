Die Welt war nie weiss

«Die Welt ist nicht weiss. Sie war nie weiss. Weiss ist eine Metapher für Macht.» Der folgende Künstler könnte natürlich auch bei den Büchern stehen: Schriftsteller James Baldwin. Aber jetzt stehen der Amerikaner und die lebensverändernde Dokumentation über ihn hier. Seine Romane erlangten mythische Bedeutung, schon der erste, «Go Tell It on the Mountain», die Geschichte seiner Jugend. Die Essays hochpolitisch und brillant. Baldwin war schwul, und er war schwarz, er war als Schuhputzboy aus New York losgezogen und lebte im selbst gewählten Exil am Fusse einer mittelalterlichen Zitadelle an der Riviera, wo er 1987 starb. James Baldwin war vieles, nur eines war er nicht und wollte es nicht sein: «I Am Not Your Negro».