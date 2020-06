Beim Bahnhof Enge knien die Demonstrant*Innen nieder. Für acht Minuten und 46 Sekunden. So lange, wie dem US-Amerikaner George Floyd das Knie eines Polizisten in den Nacken gepresst wurde. Am 25. Mai 2020 kam Floyd so in Minneapolis (USA) auf offener Strasse ums Leben. Um ihm zu gedenken, sind die knienden Demonstrant*Innen in Zürich still. Sie schweigen. Weil sie ihr Mitgefühl ausdrücken wollen, weil sie das Video von George Floyd vor ihren Augen sehen, oder weil sie selbst schon Opfer von Rassismus waren.