«Wir sagen den Kindern hundertmal, wie schön sie sind»

Tempi passati. Neuer Klub, neues Glück. Ehefrau Emilie, 33, und die drei Töchter Lou, 10, Alyani, 8, und Julia, 5, wohnen zwar wegen der Schulpflicht der Kinder weiter in Genf, er in Neuenburg. Doch das war schon zu Johans Sion-Zeiten so, als der Fussballer eine Wohnung in Crans-Montana hatte, aber in jeder freien Minute zu seinen Liebsten fuhr. Derzeit ist das dringender nötig denn je: Bei den Djourous besteht aktuell viel Gesprächsbedarf. Die Töchter stellen drängende Fragen, seit sie im Fernsehen die unfassbaren Bilder der Tötung George Floyds durch einen Polizisten in Minneapolis und die darauffolgenden Ausschreitungen gesehen haben. «Papa, war der Mann böse, dass ihn der Polizist getötet hat?», wollen sie wissen. Oder «Maman, warum tragen all diese vielen Leute Plakate umher und schreien andere an?»