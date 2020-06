Das geht an alle, die schon seit Jahren auf der Suche nach der perfekten Shea Butter für ihre trockene Haut sind – denn genau auf die hat sich Hanahana spezialisiert. Gründerin Abena Boamah-Acheampong ist mit der Butter, die aus den Früchten des Karitébaums gemacht wird, aufgewachsen und hat sie als Allheilmittel kennengelernt. Mit ihrem Label will sie all dessen Vorteile nun an uns weitergeben. Natürlich wird ohne Tierversuche und giftige Chemikalien produziert – und das Doppelte der vorgeschriebenen Fairtrade-Preise an die Produzenten in Ghana gezahlt. Nehmen wir gern!