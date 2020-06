Darum ist der Pride Month mehr als notwendig

Am 28. Juni 1969 vollzog die Polizei eine Razzia im Stonewall Inn, einer Schwulenbar in New York. Nicht, weil sie dort Drogen oder Menschenhandel vermutete. Das kriminelle Vergehen war allein die sexuelle Orientierung der Männer vor Ort – doch diese wehrten sich gegen den Polizeieinsatz und protestierten. Ein Jahr später fand am gleichen Tag der erste Gay Pride March statt, bis heute steht der Juni als Queer Pride Month. «Weltweit», würden wir gerne schreiben, doch so ist es leider nicht. Zwar sind wir heute näher an einem Punkt der Gleichberechtigung als 1969, aber noch immer viel zu weit entfernt.