Rückblickend sagt Tiziana nun im Gespräch mit «Glanz & Gloria»: «Ich habe mir das Interview angeschaut und sah die Verzweiflung in meinen Augen.» Das sei für sie hart gewesen. Gegenüber schweizer-illustrierte.ch sagte sie in einem früheren Interview: «Ich war in dieser Zeit nicht ich selbst, fühlte mich alleine, obwohl ich im Job und mit meinen Freunden glücklich war. Aber mir fehlte ein riesiger Teil von mir.»