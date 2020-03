Wieso Curdin Orliks Outing eine Schlagzeile wert ist

Dass ein männlicher Schweizer Spitzensportler diesen Schritt in der Blühtezeit seiner Karriere macht, ist ein Novum. Das sorgt für Schlagzeilen, auch wenn es schlicht Normalität sein sollte. Tatsächlich gab es Überlegungen, irgendwann, in einem Interview, einfach beiläufig eine Bemerkung zu machen. Als sei es das Normalste der Welt. Aber: «In der Welt, aus der ich komme, wird Schwulsein eben nicht als das Normalste der Welt betrachtet», sagt Curdin Orlik. Und das ist nicht nur in seiner Welt so.