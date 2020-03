Schwinger Curdin Orlik ist schwul

Sein Coming-out ist ein Novum im Schweizer Spitzensport: Als erster Schwinger und als erster aktiver männlicher Topsportler in der Schweiz überhaupt steht Orlik zu seiner Liebe zu Männern. Sein Outing folgt auf eine Erfolgswelle: So war der gebürtige Bündner Sieger am Walliser, am Freiburgischen, am Emmentalischen und am Oberländischen Schwingfest, Schlussgangteilnehmer am Unspunnen-Schwinget, Kranzgewinner am Eidgenössischen Schwingfest.