Unsere 10 liebsten Clean-Beauty-Produkte

Wer mich kennt, der weiss: Das Wohl meiner Haare liegt mir mindestens so sehr am Herzen wie das der Tiere. Und der Umwelt. Als Veganerin war es für mich zu Beginn nicht gerade einfach ein Shampoo ohne tierische Inhaltsstoffe, Parabene und Sulfate zu finden, das dann auch noch was taugt UND gut riecht. Instagram sei dank habe ich tatsächlich genau so eins vor gut einem halben Jahr gefunden (Wunder gibt es immer wieder). Der schwedische Brand Maria Nila erfüllt nicht nur all meine geforderten Kriterien, sondern setzt zudem auf recyclebare Flaschen und einen wunderbar herrlichen Duft, der eben nicht nach einem typischen Öko-Produkt riecht. Danke!

Denise Kühn, Online Editor