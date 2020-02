So wild zeigt sich die Herzogin auf Instagram

Military-Mäntel, royales Blau und jede Menge Fascinator – sagen wir es mal so, Kates königliche Garderobe ist in der Regel vor allem eins: gehorsam. Während die Queen am Kleidungsstil von Schwieger-Enkelin Meghan in der Vergangenheit bekanntlich ja so einiges auszusetzen hatte, verhält sich die Duchess of Cambridge meist eher unauffällig.